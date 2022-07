Gesundheitliche Probleme: Mieter wegen Fäkalbakterien seit sechs Monaten ohne Wasser

Mieterinnen und Mieter der Hirschenmatt-Überbauung in Honau LU sind besorgt. «Seit dem Erstbezug Anfang Dezember stimmt mit dem Wasser etwas nicht. Es riecht seltsam und die Kalkablagerungen weisen Verfärbungen auf», erzählt eine Mieterin. Im Januar habe man die Verwaltung informiert. Danach sei zunächst der Brunnenmeister vorbeigekommen, später habe die Verwaltung dann einen Wassertest machen lassen. «Hier kam die Rückmeldung, dass alles gut sei», so die Frau. Weil einige Personen dennoch gesundheitliche Beschwerden hatten, gab eine Mieterin im Mai einen Wassertest in Auftrag. Dabei seien Bakterien und weitere gesundheitsschädigende Stoffe im Wasser festgestellt worden.

Ursache für die gemessenen Werte noch unklar

Durch eine erneute Messung durch ein unabhängiges eidgenössisch anerkanntes Labor an verschiedenen Stellen der Überbauung soll nun die einwandfreie Wasserqualität bestätigt werden. Fragen bezüglich Mietzinsreduktionen oder Schadensersatz werde man erst nach Vorliegen der definitiven Auswertungen beantworten können. «Auf jeden Fall werden wir uns an den mietrechtlichen Schranken und an den bisherigen Rechtsprechungen orientieren», so Schilter.