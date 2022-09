Studien zeigen: Mieter zahlen Milliarden zu viel – jetzt will SP die Hausbesitzer kontrollieren

Die Differenz zwischen gesetzlich geschuldetem und tatsächlichem Mietzins sei Geld, das der Volkswirtschaft fehle, schreiben die Initianten, SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und SP-Ständerat Carlo Sommaruga, in ihren Vorstössen. Ohnehin sei es inakzeptabel, dass das Gesetz nicht eingehalten werde.

Mieterinnen und Mieter in der Schweiz zahlen laut einer Raiffeisen-Studie zu hohe Mieten. Die SP will jetzt den Hausbesitzern auf die Finger schauen.

Sie beziehen sich auf eine Raiffeisen-Studie von 2017, in der es heisst: «Eigentlich müssten die Bestandsmieten viel, viel tiefer liegen.»

Mieterinnen und Mieter in der Schweiz zahlten jedes Jahr 14 Milliarden mehr als gesetzlich vorgeschrieben, schreiben die SP-Parlamentarier Jacqueline Badran und Carlo Sommaruga in zwei Vorstössen. Das mache pro Miet-Haushalt 500 Franken jährlich.

Wer eine Wohnung vermietet, darf neben allen Kosten, aus denen sich die Miete errechnet (siehe Box), auch einen Gewinn erzielen: eine Eigenkapitalrendite. Aktuell darf diese nicht höher sein als 3,25 Prozent des Kapitals, das der Vermieter aus seiner Tasche in das Haus investiert hat. Sinken die Hypothekarzinsen, muss folglich auch die Miete sinken. Doch viele Vermieter hielten sich nicht daran, schreiben die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Badran und der Genfer Ständerat Carlo Sommaruga in zwei parlamentarischen Initiativen, die in den nächsten Wochen im Parlament diskutiert werden.