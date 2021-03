Marco* gehörte im Februar 2019 zu den Erstbezügern des Meret Oppenheim Hochhauses in Basel. 12. Stockwerk, 2,5 Zimmer, auf 64 Quadratmeter für knapp 1900 Franken. Das Gebäude aus der Feder der Stararchitekten Herzog und de Meuron ist ein Eyecatcher , direkt am Bahnhof SBB. Der Freude an der Aussicht ist inzwischen Enttäuschung gewichen. Eine schmutzige Wand, Schlirken in Sichtbetondecken, Taubenkot auf dem Balkon, die meisten Mängel vom Einzug sind inzwischen behoben. Geblieben ist aber der Eindruck: «Alles wurde schnell schnell gemacht, damit der Turm mit Mietern gefüllt werden kann» , sagt Marco.