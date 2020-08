Mieterin (30) steckt in Schimmel-Wohnung fest

Schimmel in Wohnungen

Mieter kämpfen in der Schweiz immer wieder gegen Schimmel. Viel Schimmel zum Vorschein kam in der Wohnung von Martin R. aus Zuchwil SO nach Reparaturarbeiten wegen eines Wasserschadens. Im Zuge der Arbeiten wurden Tapeten aufgerissen, sodass der ganze Schimmel der durchfeuchteten Wand freilag. «Das ist nicht nur hässlich, sondern auch ein Gesundheitsrisiko», sagte R.

Auch Jessica A. beklagte sich über ihre Schimmel-Wohnung in Schlieren ZH. Ihr fiel etwa auf, dass die Stiefel neben ihrem Kleiderschrank plötzlich nass und mit pilzartigen Flecken übersät waren. Als sie hinter ihren Kleiderschrank blickte, entdeckte sie den Grund dafür: Die Wand und die Rückseite des Schranks waren mit einem Schimmelpilz befallen. Auch im Eingangsbereich der Wohnung, in der Küche und im Bad entdeckte sie Schimmel.

Unangenehm in den eigenen vier Wänden war es auch José Dias in Bauma ZH. Die Fenster waren mit Kondenswasser getränkt, an den Wänden hatte es überall grauschwarze Flecken. Dias’ Frau litt unter Atembeschwerden. Vor Schulen macht Schimmel ebenso wenig Halt. Als ein Geografielehrer des Gymnasiums Neufeld BE im Schulzimmer einen Schrank öffnete, traf er auf eine mit rotbraunem Schimmel übersäte Wand. «Es hat richtig gestunken», sagte eine Schülerin.