Bezirksgericht Kreuzlingen – Leichenteile entsorgt – Beim Kopf bekam die Frau moralische Bedenken 

Die 62-jährige F.J. wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Zuvor war sie als vermisst gemeldet worden. Die sterblichen Überreste wurden in einem Waldstück in der Nähe von Egnach TG entdeckt. Laut dem Finder der sterblichen Überreste war nur der Kopf der 62-Jährigen im Wald.

Darum gehts Ende Oktober 2020 wurde die damals 62-jährige F.J. von ihrer Vermieterin ermordet.

F.J. galt zunächst mehrere Wochen als vermisst.

Später wurde ihr Kopf in einem Waldstück in Egnach TG gefunden.

Darauf wurde Mitte Dezember die Vermieterin verhaftet.

Sie gestand, dass sie ihre Mieterin F.J. erschossen und zerstückelt hatte.

Ab Mittwoch muss sich die 55-Jährige vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen verantworten.

Die Anklageschrift liest sich wie das Skript eines Tatort-Krimis. Weil die Mieterin F.J.* ihr Geld schuldet, kommt es Ende Oktober 2020 in der Waschküche des Hauses, in dem beide wohnen, zum Streit zwischen der heute 55-jährigen Vermieterin und F.J., wobei sich die Vermieterin gemäss eigenen Angaben bedroht fühlte. Da zückt die 55-Jährige aus ihrer braunen Bauchtasche eine 9 Millimeter, lädt die Waffe durch und setzt an ihrer linken Hüfte vorbei mehrere Schüsse in Serie auf den Bauch der Mieterin ab.

Zuletzt schiesst sie ihr einmal gezielt in den Kopf. «Anschliessend behändigte die Beschuldigte mehrere Küchenmesser aus der Wohnung sowie Gartenwerkzeug und eine Säge aus der Gartenlaube und begann, das Opfer in der Waschküche zu zerlegen, so wie sie bereits früher in der Ukraine Tiere geschlachtet und ausgenommen hatte», heisst es in der Anklageschrift.

Beim Kopf bekam die Frau moralische Bedenken

Die Leichenteile packte die Beschuldigte in gebührenpflichtige Abfallsäcke und entsorgte diese in Unterflurcontainern in der Nähe des Hauses – bis auf den Kopf. Da sie Skrupel hatte, diesen im Abfall zu entsorgen, packte sie diesen in einen anderen Sack und fuhr damit am Abend zu einem Waldstück bei Egnach TG, grub von Hand ein Loch und legte den Kopf in dieses hinein und bedeckte ihn mit Laub und Ästen.

Die Spuren ihrer Tat versuchte die Frau zu vertuschen. So schrieb sie nach wie vor Briefe an das Opfer, in denen sie auf fehlende Mietzahlungen aufmerksam machte. Weiter nahm sie an einer eigens angeregten Schlichtungsverhandlung teil und regte sich dort darüber auf, dass F.J. nicht am Termin erschien. Dies, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt die einzige Person war, die wusste, dass sie tot war.

Blutspur vom Keller ins Treppenhaus

Zuvor, am Todestag von F.J., hatte sie bereits das Auto der Verstorbenen beim Vitaparcours in Scherzingen TG auf einem Parkplatz abgestellt. Dieses wurde, wie auch das Opfer, im Fahndungssystem der Polizei ausgeschrieben. Anfang November stellten Beamte der Grenzwache das Auto fest, worauf zweimal Suchaktionen mit Hunden in der Umgebung durchgeführt wurden – ohne Erfolg.

Dieses Ablenkungsmanöver gelang der Beschuldigten. Weniger erfolgreich war die Reinigungsaktion nach dem Zerteilen der Leiche im Haus, wo Opfer und Beschuldigte wohnten.

Als Ermittler im Dezember dort Spurensicherungsmassnahmen durchführten, konnten sie mittels Luminol eine regelrechte Blutspur vom Keller durch das Treppenhaus bis vor die Wohnungstüre nachweisen. Auch die Leichenspürhunde schlugen an. Darauf wurde die Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen. Dort gestand sie später die Tat.

Landesverweis gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert wegen vorsätzlicher Tötung und der Störung des Totenfriedens eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und anschliessend eine Landesverweisung von 15 Jahren. Die Beschuldigte ist in der Ukraine geboren und besitzt die liechtensteinische Staatsbürgerschaft. Der Prozess findet von Mittwoch bis Freitag im Rathaus von Kreuzlingen TG statt. Das Urteil wird voraussichtlich Ende Woche mündlich eröffnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.