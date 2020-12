Die Mieterin wohnte seit November 2019 in der Wohnung.

Nachdem seine Mieterin ausgezogen war, fand der 35-Jährige jede Menge Abfall in der Wohnung.

Als Würmer und Maden an ihrem Balkon waren, griff er ein und kündigte ihr.

Rexhepi Fitim vermietete seine Wohnung seit November 2019 an eine Mieterin.

«Sie hat einen Koffer runtergetragen»

«Meist bleibt nur die sofortige ordentliche Kündigung»

Schwierig sei auch, wenn die Hinweise auf den schlechten Zustand in der Wohnung nicht eindeutig seien. «Der Vermieter darf ohne Zustimmung des Mieters nicht in die Wohnung für einen Augenschein.» Oberle rät, in schlimmen Fällen mit Angehörigen oder Sozialbehörden Kontakt aufzunehmen.