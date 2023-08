Mietermarkt: «Da schlägt gerade eine soziale Bombe ein»

Diese Kombination aus Kündigungsbereitschaft und finanziellen Schwierigkeiten der Mieterinnen und Mieter würde ihn mulmig stimmen. «Es droht eine Kündigungswelle. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, wird in städtischen Zentren der soziale Frieden gefährdet.»

In Winterthur werde Ähnliches beobachtet. «Die Aussage, dass die bald anhebenden Mietzinserhöhungen beachtliches soziales Unruhepotenzial mit sich bringen, kann ich nur stützen», so Oliver Pfitzenmayer, Leiter des Betreibungsamts Winterthur-Stadt, zur Zeitung.

Und ein Licht am Ende des Tunnels scheint nicht in Sicht zu sein: Im Dezember dürfte der Referenzzinssatz auf 1,75 Prozent steigen. Damit droht der Mehrheit der Schweizer Mieterinnen und Mieter eine weitere Mietzinserhöhung per 1. April 2024. Wie die Bank Raffeisen in einer kürzlich veröffentlichten Immobilienstudie schrieb, ist bis Ende 2024 gar mit einer dritten Erhöhung zu rechnen.