Mieterverband will Platz pro Mieter beschränken

Der Mieterinnen- und Mieterverband hat im Hinblick auf den Runden Tisch Forderungen formuliert. Unter anderem soll der Platz pro Person in Mietwohnungen generell beschränkt werden, sagt Ständerat Carlo Sommaruga (Grüne), Präsident des Mieterverbands.

Die Wohnungsknappheit spitzt sich zu. In drei Jahren fehlen 50’000 Wohnungen, schätzt die Firma Wüst Partner.

Hauseigentümer-Vertreter Philipp Matthias Bregy hält das für unrealistisch und einen Eingriff in die Eigentumsrechte.

Wer in Genf oder Zürich eine Wohnung sucht, der sucht unter Umständen lange. Der Wohnraum ist knapp und wird noch knapper. In drei Jahren fehlen in der Schweiz 50’000 Wohnungen, schätzt das Unternehmen Wüst Partner. Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) hat deshalb für diesen Freitag einen Runden Tisch zur Wohnungsknappheit organisiert. Eingeladen sind Städte, Kantone und Verbände.