Mietpreise erreichten Höchststand

Darum gehts Gegenüber dem Vorjahr sind die Mieten schweizweit um 2,6 Prozent gestiegen.

Neben Zürich sind die Mietpreise in Genf (+1 Prozent) sowie Luzern und St. Gallen ebenfalls gestiegen.

Die Immobilienplattform Homegate.ch hat in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank den sogenannten Mietindex für Angebotsmieten erhoben. Dort werden die monatlichen Veränderungen der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote aufgelistet. Gegenüber dem Vorjahr sind die Mieten schweizweit um 2,6 Prozent gestiegen, wie Homegate.ch in einer Medienmitteilung schreibt.

In 18 von 25 Kantonen zeigt die Entwicklung der Mietpreise nach oben. Allen voran mussten Wohnungssuchende in Nidwalden (+1,3 Prozent) und Solothurn (+1 Prozent) mehr für ihre neue Wohnung einberechnen. In allen weiteren Kantonen mit einem Preisanstieg blieben die Veränderungen unter einem Prozent, so Homegate.ch. Doch es gibt auch Kantone, wo die Mietpreise zurückgegangen sind. So sparte man etwa in den Kantonen Schwyz (-1,3 Prozent) und Graubünden (-1,2 Prozent) am meisten.

Trotz dieser Veränderungen im März sind die Angebotsmieten gegenüber dem Vorjahr nur in Zug gesunken (um -2 Prozent nach einem Rückgang im März von -0,4 Prozent). In allen anderen Kantonen erhöhten sich die Mieten in den letzten zwölf Monaten um teilweise über vier Prozent (Glarus, Wallis sowie Appenzell Inner- und Ausserrhoden).

So veränderten sich die Mieten in den Städten

Wirft man einen Blick auf die Mietpreise in den einzelnen Städten, so sticht bei der Entwicklung der Preise vor allem Zürich hervor. Im Gegensatz zum Vormonat haben sich dort die Mietpreise um über zwei Prozent erhöht. Wie Homegate.ch weiter schreibt, befinden sich die ausgeschriebenen Mieten in der Stadt Zürich analog zur Gesamtschweiz im März auf einem neuen Allzeithoch (+0,7 Prozent über dem bisherigen Höchststand von Januar 2023).

Aber auch in der Stadt Bern mussten Mieterinnen und Mieter im vergangenen Monat bei einem Umzug mit so hohen Ausgaben rechnen wie noch nie. Ebenfalls gestiegen sind die Mietpreise in Genf (+1 Prozent) sowie Luzern und St. Gallen (je +0,4 Prozent), gesunken sind sie im März hingegen in Basel (-0,6 Prozent), Lausanne (-0,4 Prozent) und Lugano (-0,3 Prozent).