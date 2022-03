11,4 Prozent weniger Inserate – Mietwohnungen werden knapp – «Studierende kommen unter die Räder»

In fast allen Regionen in der Schweiz gibts weniger ausgeschriebene Wohnungen als vor einem Jahr. Selbst in den Bergen gibts Wohnungsmangel. Für den Mieterverband ist die Situation dramatisch.

1 / 8 In der Schweiz hat das Angebot an Mietwohnungen zuletzt deutlich abgenommen. Tamedia AG/Thomas Egli 11,4 Prozent weniger Mietwohnungsinserate gab es im vierten Quartal 2021. Tamedia AG/Urs Jaudas Fast überall in der Schweiz gingen die Inserate von Mietwohnungen im Vergleich zu 2019 zurück. Wüest Partner

Darum gehts Das Angebot an Mietwohnungen hat zuletzt um über 11 Prozent abgenommen.

Weil keine Besserung in Sicht ist, werden Mietwohnungen knapp.

Laut dem Mieterverband können sich nur noch Reiche eine Wohnung an beliebter Lage leisten.

Am 31. März ist Zügeltermin. An keinem anderen Tag in der Schweiz ziehen so viele Leute um. Glücklich ist, wer sein Wunschobjekt gefunden hat, denn die Wohnungssuche wird immer schwieriger: Das Angebot an freien Mietwohnungen ging 2021 so stark zurück wie zuletzt vor neun Jahren.

Im vierten Quartal 2021 wurden 139’200 Mietobjekte inseriert, also 5,8 Prozent des gesamten Marktes. Das sind 11,4 Prozent weniger als zur Vorjahreszeit, wie Immo-Monitoring 2022 von Wüest Partner zeigt. Zuvor wuchs das Angebot auf dem Mietwohnungsmarkt jahrelang. Das ist jetzt vorbei.

In 88 von 106 Schweizer Regionen gibt es weniger Wohnungen

Dass es immer weniger Mietwohnungen gibt, liegt laut Immo-Experte Robert Weinert von Wüest Partner daran, dass weniger gebaut wird. Auch wächst die Bevölkerung durch Zuwanderung – in diesem Jahr wohl noch mehr durch Flüchtlinge aus der Ukraine.

Zudem wollen die Leute wegen des Homeoffice-Trends in grössere Wohnungen umziehen. Auch in Zukunft dürfte es laut Weinert weniger Mietwohnungen geben. Während Mietwohnungen in den Städten schon lange schwierig zu finden sind, wird es nun auch an anderen Orten in der Schweiz komplizierter.

In 88 von 106 Regionen gibt es weniger Wohnungen (siehe Bildstrecke). Gefragt sind vor allem Objekte in Ortschaften mit tiefen Steuern, aber immer mehr auch in Bergregionen (siehe Box). Einfacher ist es in den Kantonen Aargau, Solothurn, Bern und Tessin.

Run auf die Berge Bergregionen hatten vor einigen Jahren noch mit Abwanderung zu kämpfen, nun herrscht dort Wohnungsmangel. Dank Homeoffice-Möglichkeiten und Internetzugang wollen immer mehr in den Bergregionen wohnen und von dort arbeiten, schreibt Wüest Partner im Immo-Monitoring 2021. Besonders schwierig ist die Wohnungssuche laut Robert Weinert von Wüest Partner in Graubünden und auch im Oberwallis.

Knapp sind nun vor allem grössere Wohnungen ab drei Zimmern sagt Weinert: «Wer etwas Bezahlbares in dieser Grösse in den bevölkerungsreichen Gebieten will, braucht jetzt viel Geduld.»

«Das können sich nur noch die oberen 20 Prozent leisten»

Für den Zürcher Mieterverband ist die Situation dramatisch, wie ein Sprecher zu 20 Minuten sagt. In Zürich würden fast nur noch Hochpreiswohnungen gebaut, bei denen die Miete 3000 Franken oder mehr kostet. «Das hilft überhaupt nicht, das können sich nur noch die oberen 20 Prozent leisten, Familien, alte Menschen und Studierende kommen unter die Räder», sagt der Sprecher.

Verstärkt werde das Problem, weil für die neuen Wohnungen Altbauten abgerissen würden. Wegen Sanierungskündigungen und Ersatzneubauten verlieren pro Jahr bis zu 3000 Haushalte ihre Wohnung. «Das ist ein Erdbeben für die Stadt und eine gesellschaftspolitische Bombe», so der Sprecher.

Unbedingt persönliche Netzwerke nutzen

Für den Mieterverband ist klar, dass das Immobilien-Business so nicht mehr funktioniert. «Der Markt produziert an den Bedürfnissen der Menschen vorbei», so der Sprecher. Es gebe zum Beispiel keine Anreize, dass Mieter und Mieterinnen nach dem Auszug der Kinder in kleinere Wohnungen umziehen.

Wer auf Wohnungssuche ist, muss laut Mieterverband auf persönliche Netzwerke setzen. Im Grossraum Zürich seien 40 Prozent private Vermieter: «Dort findet man noch vernünftige Angebote zu bezahlbaren Preisen.»