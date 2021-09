Kanton Schwyz - Migrationsamt verbietet Ungeimpften Besuche und Urlaub

«Besuche oder gar Urlaube sind ein zu grosses Risiko»

Markus Blättler, Vorsteher Amt für Migration im Kanton Schwyz, erklärt, warum der Kanton zu dieser Massnahme greift.

Warum verbieten Sie Ungeimpften Besuche und Urlaub?

Aufgrund der steigenden Zahlen und insbesondere der Deltavariante müssen wir im Hinblick auf die vulnerablen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen zu dieser Massnahme greifen. Ein kantonales Asylzentrum ist eine sehr komplexe, engräumige Unterbringungsstruktur. Von dort werden Transfers in die Gemeinden organisiert, die an bestimmten Tagen stattfinden müssen und der Bund weist uns Personen mit einer Vorankündigung von 24 Stunden zu. Covid-19-Fälle können diese komplexen Prozesse, in denen mehrere Parteien involviert sind, gefährden.

Ist die Regel für Ungeimpfte nicht diskriminierend?

Die Sicherheit und Gesundheit Dritter überwiegt das individuelle Interesse. Treffen unter freiem Himmel und Kurse oder Bewegungen in Räumen, wo Schutzkonzepte greifen, sind zulässig und erlaubt. Aber Besuche in geschlossenen Räumen über Nacht oder gar Urlaube stellen ein zu grosses Risiko für die Mitbewohnenden und Betreuerinnen dar. Auch wollen wir verhindern, dass infolge eines Transfers das Virus in die Gemeinde getragen wird.

Welche Erfahrungen haben Sie mit ungeimpften Bewohnenden gemacht?

Wir mussten zweimal die Quarantäne von Nichtgeimpften mittels Bewachung rund um die Uhr sicherstellen. Die gesellschaftliche Solidarität ist bei Personen aus Ländern, wo es oft nur um das eigene Überleben geht, nicht immer in gewünschtem Masse vorhanden. In einem Zentrum steckte eine junge Person letzten Frühling über 15 nicht geimpfte junge Personen an. Für die Betreuung ist es eine enorme Aufgabe, Quarantäne, Verpflegung und Betreuung sowie die BAG-Auflagen sicherzustellen.

Wie reagieren die Bewohnenden auf die Regel?Die vulnerablen Personen sind für diese Vorsichtsmassnahme dankbar. Einzelne Personen, vor allem Jugendliche, sind damit nicht einverstanden. Sie können nicht verstehen, weshalb solche Massnahmen ergriffen werden, wenn sie infiziert höchstens etwas Fieber haben. Hier versuchen die Verantwortlichen zu erklären, weshalb Schutzmassnahmen wichtig sind. Auch betreiben sie mit Fachpersonen Aufklärung bezüglich der Impfung. Das zeigt Wirkung und senkt die Skepsis.

Wie viele der Bewohnenden sind geimpft?

Mittlerweile sind bis zu 80 Prozent geimpft oder genesen, das ist eine sehr hohe Quote.