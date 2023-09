Migrationskrise: Grenzschutz in EU-Ländern

Unzählige Menschen sind in den letzten Wochen auf der italienischen Insel Lampedusa gelandet.

Immer mehr Migrantinnen und Migranten flüchten in EU-Länder.

Während die Touristen am Strand von Lampedusa die Sonne und das Meer geniessen, hocken Hunderte Migranten in einem eingezäunten Gelände auf dem sandigen Boden. Die EU aber hat immer noch keine Lösung, wie sie die Grenzen gemeinsam schützen will. Ein Überblick, welches Land welche Massnahmen ergreift: