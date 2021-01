Die Fusion der beiden Schweizer Telecom-Anbieter Sunrise und UPC soll dieses Jahr vollzogen werden. Nun bereitet sich das Unternehmen auf einen Stellenabbau vor. Wie viele Stellen genau abgebaut werden, will der Konzern noch nicht sagen. In einer Mitteilung heisst es: «Sunrise UPC geht davon aus, dass die Anzahl der betroffenen Mitarbeitenden deutlich kleiner sein wird als 30 Prozent der heutigen Anzahl Mitarbeitender.» Sunrise und UPC haben zusammen eine Belegschaft von um die 3000 Personen. 30 Prozent davon wären knapp 1000 Angestellte. «Wichtig ist, dass Sunrise UPC für den Grossteil der Mitarbeitenden bis spätestens Ende Juni ebenfalls eine klare Perspektive hinsichtlich ihrer Funktion im kombinierten Unternehmen aufzeigen kann», schreibt Sunrise UPC weiter. Der ganze Vorgang werde – wie bei derart grossen Fusionen üblich – mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Bei der für den Sozialplan von Sunrise UPC zuständigen Gewerkschaft Syndicom ist man ebenfalls empört über den Werbespruch: «Das ist eine absolute Frechheit gegenüber allen, die von diesem Stellenabbau betroffen sind», sagt Geschäftsleitungsmitglied Giorgio Pardini zu 20 Minuten. Gerade in einer Krise, in der viele Leute Angst um ihren Job hätten, sei so ein Werbespruch «verwerflich». Pardini erwartet eine offizielle Entschuldigung von Migrolino an alle Betroffenen.