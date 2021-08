Biel, Zofingen, Wohlen - Migros Aare schliesst Klubschulen

Die Genossenschaft Migros Aare (Aargau, Bern und Solothurn) hat beschlossen, an drei Standorten ihre Klubschulen Ende Jahr zu schliessen. Konkret werden in Biel, Wohlen und Zofingen die Lichter gelöscht. «Im Freizeit- und Bildungsbereich hat die Corona-Pandemie den Wandel der Kundenbedürfnisse besonders schnell vorangetrieben», sagt Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer. Besonders im Bereich Bildung habe sich die Nachfrage nach digitalen Angeboten stark erhöht.

Gemäss der Migros sind von den Schliessungen aufgerechnet rund acht Vollzeitstellen in der Administration betroffen. Die Mitarbeitenden können alle innerhalb der Klubschule weiterbeschäftigt werden. Zudem seien aufgerechnet knapp zwölf Vollzeitstellen von Kursleiterinnen und Kursleitern betroffen. «Abhängig vom künftigen Kursangebot werden diesen nach Möglichkeit eine Weiterbeschäftigung in Online-Kursen angeboten oder an den verbleibenden Standorten.» Präsent bleibt die Klubschule der Migros in Aarau, Baden, Bern, Olten, Solothurn und Thun. Die Migros Aare hat auch bekanntgegeben, dass das Onlineangebot zukünftig laufend ausgebaut werden soll.