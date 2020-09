Migros steht unter Zugzwang

Laut Migros ist das Ziel der Preissenkung, dass nach dem Einkauf mehr Geld im Portemonnaie übrig bleibt. «Die neuen Preisabschläge sollen die Leute in ihrem Entscheid bekräftigen, dass sie zuerst an die Migros denken, wenn sie ihren Einkauf planen», sagte ein Migros-Sprecher zu 20 Minuten. War die Migros bisher also zu teuer? Davon will die Detailhändlerin nichts wissen: «Wir haben bereits letztes Jahr die Preise von zahlreichen beliebten Produkten dauerhaft gesenkt und gehen regelmässig über die Bücher», so der Sprecher.