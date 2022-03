Sanktionen gegen Russland – Migros-Bank droht Schweizern wegen Russland-Herkunft mit Konto-Sperre

Dieser fror am 28. Februar Vermögen von russischen Personen, die von der EU sanktioniert waren, per sofort ein.

Die Bank sagt, sie halte sich an die Russland-Sanktionen des Bundesrats.

Die Bank sagt auf Anfrage, dass sie sich an die Sanktionen des Bundesrats halte.

«Heute habe ich eine Drohung von #migrosbank erhalten», schreibt die in Russland geborene Anzhelika Bühler auf Linkedin. Dazu veröffentlichte sie einen Brief, in dem die Bank fordert, dass Bühler ihr innert sieben Tagen eine Kopie einer gültigen Aufenthaltsbewilligung schickt. Passiere das nicht, könne die Bank die Vermögenswerte der Kundin sperren und die Geschäftsbeziehung mit ihr beenden, heisst es im Schreiben.