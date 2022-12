Bern: Nicht rentabel – Migros beerdigt Voi Cube

Voi Cube ist Geschichte. Wie die Migros Aare am Mittwoch bekanntgibt, beendet sie das Pilotprojekt, das in mehreren Städten lief, nach rund zwei Jahren per Mitte Februar 2023. Als Grund heisst es in der Medienmitteilung, dass die Wirtschaftlichkeit mit dem aktuellen Modell langfristig nicht gegeben gewesen sei.