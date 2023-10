Migros beerdigt ihr Innovationsprojekt

Die Migros schiesst ihr Start-up-Vehikel Sparrow Ventures ab. Die Beteiligungen an Start-ups sollen neu im Finanzbereich des Migros-Genossenschaftsbundes unterkommen, wie die Detailhändlerin in einer Medienmitteilung schreibt.

Die 2018 gegründete Sparrow Ventures baute eigene Start-ups auf und investierte in externe Unternehmen. Erst Mitte Oktober stieg die Migros so etwa mit der Firma Yuno in die Vermietung von Unterhaltungselektronik ein.