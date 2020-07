Wohnsiedlung im Aargau

Migros bietet Securitas wegen lärmenden Kindern auf

Ab 19 Uhr soll Ruhe herrschen: Dafür sorgt in einer grossen Wohnsiedlung im Aargau jetzt ein Sicherheitsdienst.

Securitas gegen Kinderlärm: In der Wohnsiedlung Rösslimatte im Aargau geht die Migros-Pensionskasse mit einem Ordnungsdienst gegen laute Kinder vor.

In einer als familienfreundlich angepriesenen Überbauung mit 500 Wohnungen greift die Migros-Pensionskasse zu drastischen Mitteln.

Der Brief an die Mieterinnen und Mieter der Grossüberbauung Rösslimatte im aargauischen Buchs, die sich durch «familienfreundliche Gestaltung» und «äusserst kinderreiche Belegung» auszeichnet, spricht eine deutliche Sprache: Der Lärm hat das Mass des Erträglichen überschritten, wie der «Tages-Anzeiger» aus dem Schreiben zitiert.

Beschwerden haben sich gehäuft

Das Problem sei «das Spielen auf dem Hartplatz und in den Durchgängen bei den Häusern, begleitet von stundenlangem lautem Gebrüll und Geschrei». Die Liegenschaftsbesitzerin, die Migros-Pensionskasse, belässt es aber nicht bei einer Ermahnung – schliesslich hätten sich die Beschwerden gehäuft. «Wir haben uns dazu entschlossen, per sofort den Securitas-Ordnungsdienst beizuziehen», schreibt die Genossenschaft. Dieser sorgt seit Mitte Juli dafür, dass Ruhe herrscht – und zwar ab 19 Uhr, damit alle Bewohner «ihren Feierabend geniessen können».

SVP Buchs kennt den Grund

Für Samuel Hasler, Präsident der SVP Buchs, ist der Fall klar: «Es hat in diesem Quartier relativ viele Kinder mit Migrationshintergrund, welche ganz offensichtlich zu wenig gut integriert sind.» Den Schritt der Migros könne er gut nachvollziehen, schliesslich sei es in dieser Überbauung auch schon zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen, schreibt die Zeitung. Doch die zuständige Polizei sieht das anders. In diesem Jahr musste nur einmal wegen Nachtruhestörung interveniert werden.