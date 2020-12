Die Spezial-Murmeln gingen der Migros bereits am 5. Dezember aus. Deshalb hätte es nochmals spezielle Murmeli am 23. Dezember geben sollen.

Wer in der Migros für 20 Franken einkauft, hat bis jetzt eine Glasmurmel erhalten. Die Sammelaktion hätte noch bis zum 24. Dezember laufen sollen. Doch jetzt bricht die Detailhändlerin die Aktion frühzeitig am Montag, 14. Dezember ab, wie es auf der Migros-Homepage heisst.

Am Samstag, 5 Dezember hätte Migros-Kunden besonders eingefärbten Murmeln erhalten sollen. Doch die Sondermurmeln gingen rasant weg , hiess es vonseiten der Migros. Kunden erhielten teils weniger Murmeln als erwartet – das sorgte für rote Köpfe. Deshalb hätte es am 23. Dezember erneut Spezialmurmeln an der Kasse geben sollen. Daraus wird jetzt nichts.

Leer ausgehen werden die Kunden nicht, wie die Migros versichert. In einer E-Mail an die Kunden heisst es: «Wir setzen alles daran, Ihnen so schnell wie möglich einen gleichwertigen Ersatz für die Spezial-Murmeln zukommen zu lassen. Leider wird uns dies nicht vor Weihnachten gelingen, da die Produktion und die Lieferung Zeit in Anspruch nehmen werden.»