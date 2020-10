Verhandlungen : Migros erhöht die Löhne um bis zu einem halben Prozent

Nach dem Coop erhöht auch die Migros die Löhne ihrer Angestellten. Trotz der angespannten Wirtschaftslage steigt die Lohnsumme um bis zu 0,5 Prozent.

Die Migros bezahlt ihren Mitarbeitern bis zu einem halben Prozent mehr Lohn. Darauf habe man sich in den diesjährigen Verhandlungen mit den Sozial- und Vertragspartnern geeinigt, teilte der «orange Riese» am Dienstag mit.

Trotz der angespannten Wirtschaftslage steige die Lohnsumme um bis zu 0,5 Prozent und werde auf den 1. Januar ergänzend zu Ausgleichszahlungen sowie bereits ausbezahlten Sonderprämien weiter angehoben. Es handle sich nicht um eine generelle Lohnerhöhung, sondern um eine individuelle nach Funktion und Leistung, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Darüber würden die Vorgesetzten in den einzelnen Unternehmen entscheiden.

500 Franken Prämie für Verkaufspersonal

Bereits im laufenden Jahr habe die Migros insgesamt mehr als 30 Millionen Franken für die Kompensation von Lohnlücken der von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitenden, sowie Sonderprämien für den enormen Einsatz zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung während des Lockdowns durch Mitarbeitende in Verkauf, Produktion und Logistik eingesetzt, hiess es.

Die Leute an der Front und in der Logistik hätten eine Prämie von 500 Franken erhalten, sagte eine Migros-Sprecherin auf Anfrage. Nun würden die einzelnen Unternehmen der Gruppe überlegen, was sie zusätzlich für die Angestellten machen könnten.