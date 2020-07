Mio

Migros eröffnet ersten Mini-Shop

Die Migros-Tochter Migrolino lanciert ein neues Ladenkonzept unter dem Brand Mio. Die Shops sollen auf unter 80 Quadratmeter Platz finden und Sandwiches sowie Snacks verkaufen.

Die Migros-Tochter Migolino lanciert ein neues Shopkonzept: Unter dem Brand Mio eröffnet am Donnerstag, 30. Juli, der erste Mini-Shop in Dietikon. An der Shell-Tankstelle Limmatbrücke an der Überlandstrasse in Fahrweid gibts den ersten «Mio».