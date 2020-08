vor 1h

Angestellter fristlos entlassen

Migros filmte heimlich Mitarbeiter, um Kassen-Dieb zu stellen

Weil in einer Filiale der Migros in Bern immer wieder Geld in der Kasse fehlte, wurden die Mitarbeiter heimlich bei der Arbeit gefilmt. Ein Angestellter der gestohlen haben soll, wurde daraufhin entlassen. Das Obergericht spricht ihn jedoch frei.

von Raphael Casablanca

1 / 4 Um einen mutmasslichen Dieb unter den Mitarbeitern einer Migros-Filiale zu erwischen, wurden heimlich Kameras installiert. Archiv Seit Dezember 2019 fehlten rund 5’000 Franken in den Kassen. Getty Images Die Auswertungen der Bilder führten zu einer fristlosen Kündigung. Archiv

Darum gehts In einer Migros-Filiale im Bahnhof Bern fehlte immer wieder Geld in den Kassen.

Die Migros installierte daraufhin heimlich Kameras, um herauszufinden, ob ein Mitarbeiter dafür verantwortlich ist.

Nach Auswertungen der Bilder wurde einem Angestellten fristlos gekündigt.

Das Obergericht spricht den Mann jedoch frei.

In der Take-Away-Filiale der Migros im Berner Bahnhof fehlten in den vergangenen Monaten immer wieder Geldbeträge in den Kassen. Diese summierten sich: Seit Dezember 2019 fehlten Beträge in der Höhe von 5’000 Franken. Für die Migros Grund genug, sich mit dem Problem näher zu beschäftigen. Weil pro Tag jeweils bis zu 30 Personen im Betrieb arbeiteten,wurden heimlich Videokameras installieren, wie der «Bund» berichtet.

Eine Auswertung der Videobilder zeigt einen vermeintlichen Täter, der seit Jahren im Betrieb arbeitet. Mit einem geschickten Manöver soll der Mann immer wieder Fünf-Franken-Stück eingesteckt haben. Mindestens 25 Franken soll er an jenem Tag gestohlen haben. Die Migros entliess den Mitarbeiter fristlos und zeigte ihn an. Er erhielt einen Strafbefehl wegen Diebstahls.

Kameras waren zulässig

Nun wurde der Mann vom Berner Obergericht freigesprochen. Die Entscheidung des Regionalgerichts, den Mann wegen «geringfügigen Diebstahls» schuldig zu sprechen, erachtete das Obergericht als «willkürlich». Die Geldstücke die der Mann gestohlen haben soll, sind auf den Videos nämlich gar nicht sichtbar. Die Indizien würden nicht reichen, um den Mann schuldig zu sprechen.

Die Migros aktzeptiert dieses Urteil. Offen bleibt, was mit der fristlosen Kündigung des Mannes passiert. Laut einem Fachanwalt hätte der ehemalige Migros-Arbeiter gute Chancen auf eine finanzielle Abgeltung.