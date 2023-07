Langes Warten: Migros findet eigenes veganes Ei grusig und überarbeitet Rezeptur

Als «Weltneuheit» kündigte es die Migros mit grossem Tamtam an: das vegane, hart gekochte Ei. Die Detailhändlerin brütete jahrelang an der Produktion des veganen Erzeugnisses. Bei der Markteinführung kostete ein Viererpack 4.40 Franken und war somit teurer als eine Packung Bio-Eier. Doch kaum war das Produkt im Winter 2021 in den Regalen, haperte der Verkaufsstart. Das Ei aus Sojaprotein, in der Schweiz hergestellt, erhielt negatives Kundenfeedback.