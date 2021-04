Migros will bis 2025 auf allen Eigenmarken im Food-Bereich einen Nutri-Score ausweisen. Per Juni 2021 komme das Brot-Sortiment hinzu, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Es integrierte Mitte März bereits eine Nährwertampel auf seiner Website. Der Nutri-Score soll diese nun ergänzen und anzeigen, ob ein Produkt gesund ist oder nicht: «A» ist die Bestnote und gesund, «E» die schlechteste Note und ungesund.