Kellogg’s und L’Oreal – Migros führt Preiskrieg mit Grosskonzernen

In der Kosmetik-Abteilung weist die Detailhändlerin die Kundschaft darauf hin, dass sie sich in Preisverhandlungen mit Lieferanten befindet, weshalb die Produkte derzeit fehlen.

Die Migros befindet sich in Preisverhandlungen mit Kellogg’s und L’Oreal. Die Gespräche laufen offenbar harzig, denn jetzt schmiss die Detailhändlerin vorübergehend Produkte der beiden Marken aus dem Sortiment. So gibts etwa in der Migros-Schmiede Wiedikon kein Toppas-Vollkornmüesli von Kellogg’s mehr, wie ein News-Scout berichtet (siehe Bild oben).

In derselben Migros-Filiale steht beim Regal mit L’Oreal-Kosmetik ein Schild mit dem Hinweis, dass die Migros für faire Preise kämpfe. Deshalb sei der Artikel des Lieferanten momentan nicht verfügbar. Die Migros arbeite intensiv an einer Lösung, heisst es weiter.

Migros nutzt ihre Marktmacht

Der Detailhandelsexperte Marc C. Riebe von der Unternehmensberatung The Location Group vermutet, dass die Lieferanten aufgrund teurerer Rohstoffpreise mehr Geld für ihre Produkte verlangen, was die Migros nicht akzeptieren will. «Die Migros kann angesichts der grossen Bestellungen mit Produkt-Boykotten durchaus erfolgreich sein», sagt Riebe. Tiefere Preise wirds aber wohl nicht geben.