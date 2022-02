Rivella macht Schluss - Migros kippt Kult-Drink Passaia aus dem Sortiment

Nun nimmt der Detailhändler das Produkt aus dem Sortiment, in einzelnen Filialen könnte es aber noch bis Ende Februar erhältlich sein.

Bald nicht mehr erhältlich: Passionsfrucht-Drink Passaia gab es exklusiv in der Migros.

Die Migros will den Platz im Regal für weniger gezuckerte Getränke nutzen.

Bund will weniger Zucker, die Kundschaft ist enttäuscht

Der Bund dürfte daran seine Freude haben. Er drängt Detailhändler und Hersteller dazu, den Zuckergehalt in Getränken in den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren.

Nicht happy mit dem Passaia-Aus ist die Kundschaft. Im Migros-eigenen sozialen Netzwerk Migipedia gibt es Dutzende Kommentare dazu . Eine Kundin findet es absolut unverständlich, wieso ein nur in der Migros erhältliches, «sehr tolles Produkt» aus dem Sortiment fällt. Ein anderer Kunde zeigt sich enttäuscht und hofft, dass die Migros den Entscheid überdenkt.

Ob eine Kehrtwende bei der Migros denkbar ist, ist unklar. Die Migros hat auf Protest der Kundschaft aber schon in anderen Fällen reagiert (siehe Box) und auch andere Firmen liessen sich schon umstimmen. So nahm etwa Chipshersteller Zweifel die Produktion seiner Onion Rings wieder auf, nachdem dies eine Facebook-Gruppe mit 12’000 Mitgliedern gefordert hatte. Beim neuen Cola Zero blieben die Kundenproteste aber erfolglos.