Migros krempelt Sortiment um – diese Eigenmarken fallen weg

«Das Aus von Cucina & Tavola könnte die Migros-Kunden verunsichern»

Frau Schubiger, wer im Onlineshop der Migros nach Cucina & Tavola sucht, erhält über 1000 Ergebnisse. Jetzt stampft Migros die Marke ein. Ist das eine gute Idee?

Wenn ich Cucina & Tavola höre, denke ich an die Pfannen in der Migros. Das ist ein gutes Zeichen: Ich erinnere mich an die Marke, obwohl ich gar nicht bei Migros einkaufe. Das Aus von Cucina & Tavola könnte die Kundinnen und Kunden der Migros aber verunsichern. Möglicherweise war ihnen gar nicht bewusst, dass das eine Eigenmarke der Migros ist. Sie müssen sich zuerst an die neuen Namen gewöhnen.