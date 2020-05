Aktualisiert 13.05.2020 08:50

Aufregung auf Facebook

Migros-Kunden empören sich über Insektenhotel made in China

Die Migros schenkt treuen Kunden mit ausreichend Sammelmarken ein «Insektenhotel». Kunden ärgern sich, dass das Holz dafür aus Neuseeland stammt und dass das Häuschen in China produziert wird.

von Daniel Graf

Das Insektenhotel der Migros stösst bei den Kunden auf reges Interesse. Viele finden die Idee gut – sind aber schockiert, wenn sie sehen, dass das Holz für die Häuschen aus Neuseeland stammt und dass die Häuschen in China produziert werden. Die Insektenhotels sollen etwa Bienen einen Unterschlupf bieten.

Darum gehts Die Migros bietet in ihrer neusten Sammel-Promotion Insektenhotels an.

Sie sollen Bienen einen Unterschlupf bieten und so die Biodiversität und Nachhaltigkeit fördern.

fördern. Das Holz dafür stammt aber aus Neuseeland, produziert werden die Häuschen in China.

Das stört einen Facebook-User, sein offener Brief geht viral.

Die Migros wehrt sich gegen die Kritik.

Nature Heroes heisst die aktuelle Promotion der Migros. Wer 800 Franken ausgegeben und so zwei Sammelkarten mit Stickern gefüllt hat, erhält ein sogenanntes Insektenhotel: ei n kleines Holzhäuschen, das als Unterschlupf und Nisthilfe für heimische Insekten dienen soll.

Auf Facebook ärgert sich Anton Wettstein in einem offenen Brief darüber, dass das Holz für die Herstellung der Insektenhotels aus Neuseeland stammt und dass diese in China produziert werden: «Ich bin der Meinung, dass du, liebe Migros, eine Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit einnehmen musst, und zwar in allen Belangen», schreibt er.

«Am Schluss geht es nur um den Gewinn»

Als «Gipfel des Zynismus» bezeichnet Wettstein, dass gerade China Insektenhotels für die Schweiz produziere: «Also jenes Land, in dem gewisse Gebiete so umweltgeschädigt sind, dass die Bauern im Frühling die Blüten ihrer Bäume selber von Hand mit einem Stempel befruchten müssen, weil es einfach keine Bienen mehr gibt.»

Jetzt geht Wettsteins Brief viral: Bis am Mittwochmorgen wurde er bereits über 1100 -m al geteilt. In den Kommentaren erhält Wettstein viel Lob – und die Migros viel Kritik: «Die Migros macht Werbung mit der Nachhaltigkeit, am Schluss ist nur der Gewinn wichtig», schreibt jemand. Andere beklagen, die hiesigen Wälder seien doch voll mit ungenutztem Holz. «Krank, diese Wirtschaft», sagt ein User.

Migros wehrt sich gegen Kritik

Die Migros hat auf die Kritik reagiert. Sie schreibt, die Möglichkeit, die Hotels in der Schweiz oder zumindest in Europa herstellen zu lassen, sei eingehend geprüft worden. «Das war jedoch für diese Mengen nicht umsetzbar.» Alles Holz, das für die Sammelelemente der Nature - Heroes-Aktion verwendet werde, sei ausserdem nachhaltig produziert und habe das FSC- Label .

Auch beim Transport achte die Migros auf eine möglichst nachhaltige Lösung und transportiere die Insektenhotels mit dem Schiff. Das dabei ausgestossene CO2 werde über die Organisation Myclimate kompensiert.

Keine Auskünfte über Bestellmengen

Der Migros seien die negativen Rückmeldungen sehr wichtig: «Wir haben die Kritik den Verantwortlichen weitergeleitet, damit die Inputs für die zukünftige Planung von Sammelpromotionen berücksichtigt werden können», schreibt die Migros.

Die Frage, wie viele Insektenhotels die Migros bestellt hat und ob nicht zumindest ein Teil davon in der Schweiz oder in Europa hätte hergestellt werden können, lässt Migros-Sprecher Patrick Stöpper auf Anfrage von 20 Minuten unbeantwortet. Und ergänzt: «Wir bieten mit der Nature - Heroes-Promotion erstmals die Möglichkeit, mit einer Spende eines oder mehrere von vier Biodiversitätsprojekten in der Schweiz zu unterstützen.»