Abonnement : Migros lanciert Kaffee-Flatrate

Im Oktober startet die Migros ein Testlauf für unlimitierten Bezug von Kaffee- und anderen Heissgetränken. Das Pilotprojekt startet mit einer ausgewählten Zahl an Kundinnen und Kunden.

Die Genossenschaft Migros Zürich testet ein Abonnement für unlimitierten Bezug von Kaffee- und anderen Heissgetränken. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Das Programm «Ezycup» soll im Oktober mit einem Testlauf beginnen und ist für 35 Standorte im Gebiet der Migros Zürich gültig.

Zwei Wochen lang unlimitiert Kaffee trinken soll 39 Franken kosten; für vier Wochen sind es 75 Franken. Migros Zürich begründet die Flatrate-Offensive so: «Im Zeitalter von Netflix, Spotify und Co. bevorzugen viele Kundinnen und Kunden für die regelmässige Nutzung von Diensten, Services und Produkten eine unkomplizierte Flatrate statt einzelner Kaufentscheide.»