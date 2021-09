Plastik aus Treibhausgas - Migros macht aus CO2 neue PET-Flaschen

Statt als Treibhausgas in die Atmosphäre, wird CO₂ neu zu Plastikflaschen verarbeitet: Smoothies, Säfte und Glasreiniger gibt es bei der Migros ab sofort in Flaschen mit PET aus CO₂. Dabei handelt es sich um eine Weltpremiere, wie die Detailhändlerin in einer Medienmitteilung schreibt.

In einem ersten Schritt werden «You Smoothies» und die Sarasay-Fruchtsäfte sowie zwei Flüssigseifen von I am und eine Mundspülung in den neuen Plastikflaschen verkauft. «In Zukunft soll das gesamte neu hergestellte PET aus Erdöl durch CO₂-PET ersetzt werden», so der Mediensprecher.