Neues Süssgetränk - Migros macht Rivella mit Prego Konkurrenz

Migros verkauft neu auf das Milchserumgetränk Prego. Die Rivella-Konkurrenz kommt ebenfalls in einer braunen Pet-Flasche in einer roten oder blauen Version daher. Allerdings kostet die Eigenmarke mit 1.95 Franken für eine 1,5-Liter-Flasche rund 23 Prozent weniger als das Original.

Damit will die Migros ein vielfältiges Sortiment zu fairen Preisen anbieten, wie ein Sprecher gegenüber der «SonntagsZeitung» sagt. Dabei gibt es die Marke Prego schon seit 1956. Die Firma Schlör brachte das Getränk auf den Markt. Als das Unternehmen 2015 Pleite ging, hat die Migros die Markenrechte gekauft.

Aproz füllt Prego ab

Heute stellt die Migros Prego beim eigenen Getränkeabfüller Aproz her. Dieser hat Ende letzten Jahres einen wichtigen Auftrag verloren: Nach rund 20 Jahren werden Pepsi und 7Up nicht mehr bei Aproz abgefüllt, sondern bei Feldschlösschen.

Getränk soll Druck auf Rivella erhöhen

Zwar haben sich die beiden Parteien wieder versöhnt . Aber etwa Rivella grün ist seither nicht mehr in die Migros-Regale zurückgekehrt. «Die Migros will mit dem neuen Getränk sicherlich den Druck auf Rivella erhöhen», sagt Marketing-Expertin Adrienne Suvada von der ZHAW zu 20 Minuten.

Kommt es erneut zu Uneinigkeiten beim Preis, könne der Grossverteiler Rivella so einfacher aus dem Sortiment schmeissen. Eine Alternative steht dann bereits zur Verfügung. Doch einfach werde es Prego nicht haben: «Der Getränkemarkt ist stark umkämpft und Rivella ist eine starke und beliebte Marke.»

Mix aus Rivella und Pfefferminztee

So schmeckt Prego auch etwas anders als Rivella: Es erinnere an eine Mischung zwischen Rivella und Almdudler, heisst es in einer Bewertung auf der Website der Migros. Jemand anders bezeichnet Prego als Mix aus Rivella und Pfefferminztee.