Im Onlinehandel resultierte ein Plus von 30 Prozent.

Die Migros hat im Jahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von 29,8 Milliarden Franken verzeichnet. Das ist ein Plus von 4 Prozent. Im Detailhandel waren es plus 7,2 Prozent und 24,2 Milliarden Franken – bereinigt um die Verkäufe von Globus und Depot. Der Onlinehandel verzeichnete ein Plus von 31 Prozent auf knapp 3 Milliarden Franken.