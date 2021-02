In der ganzen Schweiz bietet die Detailhändlerin nun ab sofort ein umfassendes Demeter-Sortiment an.

Der Trend hin zu einer vermehrt nachhaltigen und gesunden Ernährung habe sich durch die Corona-Pandemie beschleunigt. 2020 sei der Absatz an Bio-Produkten in der Migros gegenüber dem Vorjahr um über 15 Prozent gestiegen.

Schweizweiter Ausbau

Die neuen Demeter-Produkte werden eigens für die Migros hergestellt. In der ganzen Schweiz bietet die Detailhändlerin nun ab sofort ein umfassendes Demeter-Sortiment an. Neu in die Gestelle kommen zu Beginn insbesondere Artikel im Bereich Food. Alltagsprodukte wie Spaghetti, Tomatensauce, Olivenöl, Aceto Balsamico, Polenta oder Apfelsaft gibt es laut Migros künftig in Demeter-Qualität.