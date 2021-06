Kaufpreis-Rückerstattung  - Migros ruft Kindersitz des Herstellers Osann zurück 

Bei einer Kontrolle wurde an einem Kinderautositz des Herstellers Osann ein Mangel festgestellt. Der drehbare Sitz «ENO 360 SL Twill Navy» lässt sich nicht arretieren. Die Migros, welche den Sitz vertreibt, startet deshalb einen Rückruf.

Kundinnen und Kunden können den Kinderautositz zurückbringen und erhalten den Kaufpreis von 279 Franken zurückerstattet. Das Produkt kann gegen Vorweisen der Quittung in einer Filiale von Do it + Garden zurückgebracht werden.