Rückruf : Migros ruft Mandeln wegen Salmonellen-Gefahr zurück

Alnatura hat Erdmandeln zurückgerufen. Die Migros bittet ihre Kundinnen und Kunden, die Mandeln nicht zu verzehren und bei Symptomen einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

Alnatura hat seine gemahlenen Erdmandeln vorsorglich zurückgerufen, nachdem in einer Probe Salmonellen aufgetaucht sind. Es könne eine Gefahr für die Gesundheit bestehen, heisst es in einer Mitteilung des Migros-Genossenschafts-Bunds. Er bittet seine Kundinnen und Kunden, dieses Produkt nicht zu verzehren.

Betroffen sind die Erdmandeln in der 225-Gramm-Packung mit dem Strichcode 4104420224254. Allerdings nur die, welche bis 22. März oder 20. Mai haltbar sind. Migros verkaufte die Mandeln in der ganzen Schweiz sowie in allen Alnatura-Filialen. Man habe das Produkt aus den Regalen entfernt, sagt der Detailhändler. In Deutschland sind alle Bundesländer ausser Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern betroffen.