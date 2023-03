«Nicht konsumieren»: Migros ruft wegen Fehler in der Produktion diverse Backwaren zurück

In einem Produktionsbetrieb der Migros ist «kontaminiertes Wasser» in Backwaren geraten.

Die Produkte waren in Migros-Supermärkten in der ganzen Schweiz sowie bei Migros online erhältlich, heisst es in einem Communiqué des orangen Riesen. Sie seien mittlerweile aus den Regalen entfernt worden. Kundinnen und Kunden werden gebeten, die erwähnten Produkte nicht zu konsumieren.