Migros-Tochter

Das ist Chocolat Frey

Die Chocolat Frey mit Sitz in Buchs stellt Schokolade und Kaugummis her. Das Unternehmen existiert seit 1887 und gehört seit 1950 zur Migros. Sie ist eine der grössten Unternehmenstöchter. Die Produkte von Chocolat Frey sind sowohl im Migros-Sortiment, als auch in Gastronomiebetrieben, Grossverbrauchern und in der weiterverarbeitenden Industrie zu finden. ist einer der grössten Produktionsbetriebe der Migros. Nach eigenen Angaben ist die Firma mit einem Marktanteil von 33,2 Prozent im Schweizer Einzelhandel seit Jahren die Nummer 1 im Schokoladenmarkt. Sie ist auch international tätig und hat einen entsprechend hohen Exportanteil.