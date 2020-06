Wegen Sexismus

Migros stampft 120’000 Tragtaschen ein

Eine extra gestaltete Corona-Tasche wird der Zürcher Migros zu heiss. Dabei stecken hinter den Illustrationen drei bekannte Künstlerinnen.

Um in der Zeit nach dem Lockdowns die Kundschaft aufzuheitern, sollten die Papiertaschen lustig sein.

Die Tragtaschen mit mit einer Frau und ihrer Katze kommen bei der Migros nicht in den Verkauf.

Lustig sollen die Säcke sein, hiess der Auftrag der Migros an die Künstlerinnen des bekannten Trios Mickry 3. Der Auftrag flatterte zu Beginn des Lockdown ins Atelier der Zürcherinnen. Sie entwarfen eine Reihe von Zeichnungen mit einer nackten Frau und einer Katze.

Die Katze und ihr Frauchen spielten unschuldige Spiele, tranken gemeinsam Kaffee, assen Pizza und tollten herum. Nichts deutete auf das Debakel hin, das nun aber perfekt zu sein scheint: Nachdem die fertig produzierten Säcke am 25. Mai in die Migros-Filialen ausgeliefert worden waren, erfolgte bei der Migros eine jähe Kursänderung. Die Säcke wurden zurückgezogen und vernichtet, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Motive seien «sexistisch», beschied man den drei Künstlerinnen am Telefon.