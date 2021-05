Sammelsack : Migros startet neuen Anlauf beim Plastik-Recycling bei dir zu Hause

Eigentlich hätte bereits im vergangenen Sommer der Startschuss zum Projekt fallen sollen. Mit knapp einem Jahr Verzögerung geht es jetzt aber los.

Ab Montag, 3. Mai, geht die Migros ihr Projekt eines nationalen Recycling-Systems für Plastik nochmals neu an. Dieses sieht vor, dass Haushalte Plastikverpackungen separat sammeln und bei entsprechenden Sammelstallen in den Migrossupermärkten zurückgeben. Zum Startschuss kommt es in der Zentralschweiz, federführend ist die Genossenschaft Migros Luzern, wie Sprecher Patrick Stöppler dem «Blick» bestätigt. Vorläufig wird es in 64 Filialen Sammelstellen geben. Die Säcke sind kostenpflichtig und können an der Kasse sowie am Infodesk bezogen werden.