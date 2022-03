Bestsmile - Migros steigt ins Zahnspangen-Geschäft ein

Das Unternehmen stellt unsichtbare Zahnspangen für Erwachsene her.

Migros bietet bald auch unsichtbare Zahnspangen an.

Es stellt unsichtbare Zahnspangen her.

Das Start-up Bestsmile geht an die Migros über.

Die Migros übernimmt per 31. März das Schweizer Dental-Start-up Bestsmile, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Jungunternehmen produziert unsichtbare Zahnspangen für Erwachsene. Aktuell gibt es 36 Praxen von Bestsmile in der Schweiz.