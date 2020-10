Denner-Weine auf Website Migros umgeht Alkohol-Verkaufsverbot im Tessin

Bereits mit dem Kauf des Discounters Denner hatte die Migros eine kreative Lösung gefunden, am Geschäft mit Spirituosen und Wein mitzuverdienen.

So vertreibt eine Tochter-Firma der Migros im Tessin Weine und Spirituosen.

In der Migros selbst kann man kein Alkohol kaufen – der Konzern weiss jedoch, wie dieses Verbot zu umgehen ist.

Die Wein- und Spirituosenkette Enoteca Vinarte wirbt auf ihrer Website für gute Weine zu bezahlbaren Preisen. Was aber nicht erwähnt wird, ist dass Enoteca Vinarte eine Tochterfirma der Migros Ticino ist. Dies hat die Migros auf Anfrage der « NZZ am Sonntag » bestätigt.

Enoteca Vinarte verfügt über vier Filialen, die sich alle in oder neben einem Migros-Shoppingcenter befinden. Und über den Delivery-Dienst Smood kann man sich die Spirituosen nach Hause liefern lassen. Mit dieser Verkaufsmethode umgeht die Migros gekonnt ihr Alkoholverkaufsverbot. Aufgrund der Migros-Statuten dürfen in Supermärkten keine alkoholischen Getränke verkauft werden. Dies sei damals aus Rücksicht auf die Gesundheit des Volkes in die Statuten aufgenommen worden.