Migros und Coop geben ihren Mitarbeitern 500 Franken

ich mag das den Detailfachhandels- & Postangestellten wirklich gönnen und finde es mehr als korrekt; ABER als Pflegefachfrau an der Front fühle ich mich in meinem Beruf nur noch verarscht.

Ich hoffe sehr, dass unsere Pflegefachpersonen in den Altersheimen, Spitälern eine höhere Entschädigung erhalten. !!! Was die Psychisch und körperlich leisten, muss unbedingt honorriert werden. Aber dort wird vermutlich weg gesehen!!!

Matt 20.05.2020, 07:24

Egal was man macht, man erntet einen Shitstorm. Gibt es kein Geld ist man unten durch. Gibt man Geld, dann ist es auch nicht recht... Heute kann man es den Menschen nicht mehr recht machen... Seid doch endlich froh könnt ihr arbeiten, aber so wie ich das manchmal sehe oder lese, dann könnte man meinen die meisten machen irgendwas was ihnen überhaupt nicht gefällt... Dann sollen sich die doch endlich aufraffen und was neues machen...