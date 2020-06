XXL-Gemüse

Migros und Coop sollen Riesen-Rüebli weiterhin verkaufen

Migros und Coop sollen auch nach der Corona-Krise übergrosses Gemüse verkaufen. Das fordert der Verein Grassrooted. Die Detailhändler sehen davon ab: Nur im Ausnahmezustand werden krumme Rüebli gekauft.

Das passt dem Verein Grassrooted nicht. Er fordert die Detailhändler auf, auch in Zukunft übergrosses Obst und Gemüse zu verkaufen. Dafür sollen Migros und Coop ihre Qualitätsnormen anpassen. So könnten Nahrungsmittel in allen Grössen verkauft und Food-Waste verringert werden, wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt.