So wirbt die Migros neuerdings für Putzmittel.

«Schämt euch»

Weniger kritisch sieht es Reputationsexperte Bernhard Bauhofer von Sparringpartners. Er empfindet die Werbung nicht als anzüglich oder beleidigend, sondern als witzig und clever. «Sie heitert auf, was gerade in der aktuell düsteren Zeit gut tut.» Zudem komme der Spot passend zum Frühjahrsputz.

News-Scout Stefan fiel die Werbung ebenfalls auf. Er findet zwar nicht, dass die Plakate zu weit gehen, fragt sich aber, ob so etwas noch zu Migros passe: «Dass von allen Schweizer Detailhändler ausgerechnet die Migros mir ein Füdli zeigt, hätte ich nicht erwartet», sagt er zu 20 Minuten.

«Ein entblösster Hintern muss nicht unlauter sein»

Auf Anfrage heisst es bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission, man könne diese Werbung nicht direkt kommentieren. «Die Darstellung eines teilweise entblössten Hinterns an sich muss noch nicht unlauter sein», hält Sprecher Thomas Meier fest. Problematisch werde es erst, wenn kein natürlicher Zusammenhang mit dem beworbenen Produkt besteht, es eine unangemessene Darstellung von Sexualität ist oder die Darstellung rein dekorativ ist und nur als Blickfang dient.

Migros musste mit negativen Reaktionen rechnen

Die Migros bleibt ruhig: Der Spot spiele natürlich mit dem Überraschungselement und zeige eine Situation, «die den allermeisten von uns wohl bekannt vorkommt und ein Schmunzeln entlockt», so Sprecher Patrick Stöpper. Eine Häufung von negativen Kommentaren gebe es nicht. «Dass man nicht immer den Geschmack von allen Menschen treffen kann, ist ja bekannt.»

Suvada von der ZHAW ist allerdings überzeugt, dass man mit negativen Reaktionen rechnen musste. «Gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele extrem sensibel reagieren, kann das durchaus problematisch sein», so die Marketing-Expertin. Grundsätzlich liege es aber in der Natur der Sache, dass Werbung auffallen muss und auch mit negativen Emotionen spielt.