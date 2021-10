Weltneuheit – Migros verkauft erstes veganes hartgekochtes Ei

Ab 2. November gibts ein hartgekochtes Ei aus Pflanzen in der Migros.

Die Migros präsentiert eine Weltneuheit: Das vegane hartgekochte Ei kommt am 2. November in die Regale, wie die Detailhändlerin in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Team rund um eine Ernährungswissenschaftlerin der Migros-Industrie habe jahrelang daran getüftelt.