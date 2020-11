Die erste Abfüllstation in der Deutschschweiz erhält die Filiale Baden. Weitere Filialen sollen in Kürze dazukommen. «Uns ist es vor einer breiten Einführung wichtig, dass uns die Kundinnen und Kunden Rückmeldungen geben können, was gut funktioniert und was noch optimiert werden kann», erklärt Matthias Wunderlin, Leiter Departement Marketing des Migros-Genossenschafts-Bundes.