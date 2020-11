Detailhändlerin : Migros verkauft neu Eier ohne Küken-Tötung

Die Detailhändlerin verkauft laut einer Mitteilung vom Mittwoch künftig Eier, für deren Produktion keine männlichen Küken getötet werden sollen.

Die Migros will das Problem der Küken-Tötung angehen. Die Detailhändlerin nimmt neu Eier von Hühnern in ihr Sortiment auf, deren männliche Geschwister schon vor dem Ausbrüten aussortiert werden. Durch eine Geschlechterbestimmung bereits im Ei werden bei den sogenannten «Respeggt»-Eiern so nur noch Legehennen ausgebrütet.