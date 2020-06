vor 1h

Basel

Migros verkaufte Zucchetti doppelt so teuer, wie angeschrieben

Für Bio-Zucchetti bezahlte ein Leser in der Migros am Bahnhof SBB in Basel doppelt so viel, wie auf dem Etikett angeschrieben. Die Migros erklärt, wie es zum Fehler kam, versichert aber: Der Preis war korrekt.

von Jeanne Dutoit

Trotz der angeschriebenen 4.50 Franken hätte der Leser 9.90 Franken pro Kilo Zucchetti bezahlen müssen. Leser-Reporter Auch eine andere Waage spuckte den gleichen Betrag. Leser-Reporter Der Grund für die Teuerung: Die Bio-Zucchetti stammen neuerdings aus der Region und werden nicht mehr aus Spanien importiert. Colourbox

Darum geht es Ein Leser-Reporter ärgert sich, weil er angeblich zu viel für Zucchetti bezahlte.

Angeschrieben war das Bio-Gemüse mit 4.50 Franken pro Kilogramm, laut Waage hätte er jedoch 9.90 Franken pro Kilo bezahlen müssen.

Die Migros klärt den Fehler auf: Am Tag des Einkaufs wurde das Sortiment von spanischen auf Schweizer Zucchetti umgestellt, dabei wurde aber das Preisschild nicht ausgetauscht.

Der Lebensmittel-Einkauf an Pfingsten endete für einen Leser-Reporter aus Basel mit einem Ärgernis. In der Migros-Filiale am Basler Bahnhof SBB wollte er ursprünglich biologische Zucchetti kaufen. Angeschrieben war das Gemüse mit 4.50 Franken pro Kilogramm. «Als ich es gewogen hatte und die Etikette mir dann 9.90 Franken das Kilo verrechnete, konnte ich es nicht glauben», so der hässige Kunde.

«Ich wog es nochmals auf einer anderen Waage, als das gleiche dabei rauskam, meldete ich es einer Angestellten», erzählt der Leser. «Weiss Gott, wie lange die Kunden schon so abgezockt werden.»

«Kunde bezahlte den richtigen Preis»

Moritz Weisskopf, Sprecher der Genossenschaft Migros Basel klärt auf, wie es zu den Preis-Unstimmigkeiten kommen konnte. «In der Filiale wurde die Import-Ware durch inländische Produkte ersetzt», so Weisskopf. Sprich: Die Zucchetti aus biologischem Anbau müssen nun nicht mehr aus Spanien importiert werden, da sie in der Schweiz Saison haben und aus der jeweiligen Region in der Migros verkauft werden können.

Vergessen ging lediglich, dass auch das betreffende Schild durch das Verkaufspersonal hätte ausgewechselt werden müssen. 4.50 Franken kosten das Kilo der spanischen Zucchetti, das Gemüse aus der Schweiz kostet hingegen mehr als das doppelte.

Das inländische Gemüse sei teurer, da die ganze Produktionsskette betrachtet werden müsse, so Weisskopf. Bei der Erzeugung der regionalen Zucchetti werden «Schweizer Löhne» bezahlt. «Die Ware wurde am selben Tag ausgetauscht, der Kunde hat somit den richtigen Preis bezahlt», versichert er. Die Migros entschuldige sich für den «kleinen Fehler».