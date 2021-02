In Zukunft sollen weitere Zur Rose-Apotheken in den Filialen der Migros platziert werden, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Auch die Misenso-Shops, die Brillen und Hörgeräte verkaufen, dürften vermehrt in den Supermärkten aufgebaut werden. Aktuell werden erst zwei Misenso-Pilotprojekte betrieben.

Verkleinert werde vor allem das Sortiment in den Bereichen Near- und Non-Food, wie Zahnpasten und Waschmittel. Auch im Food-Bereich will die Migros abbauen: Statt vier Margheritas gebe es in Zukunft wohl nur noch drei, sagt ein Sprecher gegenüber der «Aargauer Zeitung».